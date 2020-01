Cannabis libera, depositato il testo del disegno di legge, Mantero (M5S): "Bisogna regolamentare l'autoproduzione"

E' stata depositata oggi la versione definitiva del testo del disegno di legge “Manifesto per la cannabis libera", già anticipato in via preventiva all'ufficio testi del Senato lo scorso mese di settembre. Il primo firmatario sarà il savonese senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero.

"Finalmente la maggioranza è composta da forze politiche che separatamente si sono tutte espresse favorevolmente, adesso è quindi il momento di agire. Legalizzare la cannabis è una questione di buonsenso e una priorità per il paese. Quello di oggi è un altro importante passo su questo percorso difficile, ma che abbiamo il dovere di portare a termine. Sono onorato di aver potuto svolgere, spero bene, il mio ruolo di portavoce, grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla scrittura del testo" spiega il senatore del M5S.

"E' necessario che si inizi l'iter per lavorare e approvare queste leggi - continua Mantero - è ancora più importante oggi alla luce della recente sentenza della Cassazione sulle droghe, che non ha depenalizzato l'autoproduzione ma ha riscontrato una problematica che era presente nella norma italiana. Bisogna regolamentare l'autoproduzione, indicare quali sono i limiti, i criteri".

"E' un'urgenza perchè la depenalizzazione delle droghe leggere porta diversi effetti positivi, intanto è un colpo importante alla criminalità organizzata, gli crea un danno di quasi 4 miliardi di euro, è un risparmio per le casse dello Stato di circa 800 milioni di euro sia per le spese di giustizia sia per le spese delle forze dell'ordine, ma soprattutto è molto importante per i 5-6 milioni di italiani che consumano cannabis e che fino ad oggi sono costretti a rivolgersi alla criminalità organizzata per non rischiare una condanna penale" conclude Matteo Mantero.