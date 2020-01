Successo per la presentazione di "Bellissimo", l'album d'esordio del cantante valbormidese Sereno (FOTO)

Musica e allegria ieri sera, martedì 14 gennaio, all’Auditorium Montale del teatro Carlo Felice di Genova per la presentazione live e in anteprima di “Bellissimo”, l'album d'esordio di Sereno, all’anagrafe Lorenzo Sereno, cantante classe 1996 originario di Carcare.

Una serata divertente ha fatto così da vetrina al disco (in uscita il 17 gennaio) realizzato da Massimo Morini presso il Buio Pesto Studio di Bogliasco e pubblicato da Tyrus Records, con distribuzione Believe Digital. Il primo estratto è l'omonimo "Bellissimo", dal 10 gennaio scorso in radio: una canzone che può vantare anche un videoclip girato interamente a Cairo Montenotte con protagonista la giovane attrice Ilaria Marano.