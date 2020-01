Arpal, possibili precipitazioni tra oggi e domani. Nella notte temperature sotto lo zero in Val Bormida

Diramato questa mattina da Arpal il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Per oggi, venerdì 17 gennaio, il transito di una saccatura atlantica determinerà precipitazioni diffuse dal pomeriggio più persistenti e anche a carattere temporalesco su BCE con intensità moderate, cumulate areali significative, puntualmente elevate e bassa probabilità di fenomeni forti. In serata possibili deboli nevicate su zone non sensibili di E (quota neve 800 m, in abbassamento in corrispondenza di rovesci più intensi). Dal pomeriggio vento forte da sud, sudovest su costa di AC e rilievi di E, in serata da nord su BD. Mare in aumento a molto mosso dal tardo pomeriggio.

Domani, sabato 18 gennaio, nelle prime ore della notte residue precipitazioni anche a carattere temporalesco su BCE con bassa probabilità di fenomeni forti. Nelle prime ore della notte possibili spolverate nevose su zone sensibili di E (quota neve 800 m, localmente in calo fino a 500/600 m), possibili deboli nevicate su parte orientale di E oltre 800 m. Fino a metà giornata venti forti dai quadranti settentrionali su B, parte orientale di A e rilievi di CDE. Mare inizialmente molto mosso per onda da sudovest in calo dalla mattinata a partire da Ponente.

Domenica 19 gennaio, dal tardo pomeriggio rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 55/65 km/h su A, B e rilievi di D. In serata mare in aumento a molto mosso sulla costa di A. Il calo termico associato all'intensa ventilazione potrà determinare locali condizioni di disagio fisiologico per freddo.

Intanto la nuvolosità è andata aumentando fino a nuvoloso o molto nuvoloso sul centro e sul Levante mentre permangono schiarite soprattutto sull’estremo Ponente. I venti sono deboli meridionali a Ponente più meridionali altrove, il mare è mosso.

Sono scese, nella notte, le temperature minime: i valori più bassi a Sassello con -5.5, Calizzano con -5.1, Ferrania con -4.6, Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -4.1. Nell’imperiese minima a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte) con -3.4, nello spezzino a Cembrano (Maissana) con -0.3.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.2, Savona Istituto Nautico 5.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.9 e La Spezia 4.5. Alle ore 12 temperatura più alta a Diano Castello (Imperia) con 14.1, più bassa a Pratomollo (Genova) con -0.9.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.