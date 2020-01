Servizi Ambientali, ok dalla conferenza dei sindaci all'assunzione di nuovo personale

Nella mattinata del 23 gennaio, presso la Sala Consiliare del Comune di Borghetto Santo Spirito si è svolta la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni Soci di Servizi Ambientali S.p.A. di cui il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, è presidente.

All’unanimità dei presenti è stato approvato, su proposta dell’ad della società Vittorio Savona, di procedere alla pubblicazione di bandi di concorso finalizzati all’assunzione di più di venti tra operai e impiegati sulla base anche di quanto concordato con le associazioni sindacali nel giugno 2019.

Le assunzioni suddette hanno lo scopo di garantire l’operatività aziendale a fronte della prevista scadenza di tutti i contratti dei lavoratori interinali attualmente in forze, fissata per il 30 giugno prossimo.

La deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci, in attesa del parere reso dall’analoga Conferenza di Coordinamento Tecnica in programma nei prossimi giorni, vincola gli amministratori della società, che dovranno attuarla al più presto.

La pubblicazione formale dei bandi è prevista per il mese prossimo. I titoli di servizio dei candidati verranno adeguatamente valorizzati, così come previsto dalla normativa vigente.

“Servizi Ambientali impiega numerosi lavoratori interinali ormai da tempo, ma la legge vieta alle aziende pubbliche di stabilizzare la posizione lavorativa dei medesimi. Procederemo a coprire tutte le mansioni attualmente affidate a questi ultimi mediante persone che saranno assunte per concorso, così come previsto dalla legge e dal nostro regolamento per il reclutamento del personale”, dichiara l’ad Savona.

Contestualmente la Conferenza dei Sindaci ha approvato un adeguamento normativo dell’Organigramma Aziendale.

Inoltre, in relazione ai comunicati sindacali apparsi nei giorni scorsi sugli organi di stampa, la Conferenza ha fatto formale richiesta al CdA di eseguire gli opportuni riscontri.