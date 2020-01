Incidente sulla A6 in direzione Savona: soccorsi mobilitati, un uomo in codice giallo al San Paolo

Incidente, questa mattina intorno alle 11.00, sull'autostrada A6 "La Verdemare" Savona-Torino nel tratto tra Millesimo e Altare in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo che si è successivamente ribaltato.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa di Millesimo e dei Vigili del Fuoco. L'uomo che si trovava alla guida della vettura fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, per lui si è però reso necessario il trasporto in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Segnalato qualche disagio alla circolazione autostradale sul tratto dove si è verificato l'incidente, ma dopo le operazioni di messa in sicurezza della zona il traffico è tornato a scorrere regolarmente.