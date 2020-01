Piana Crixia, porto abusivo di pistola: due persone denunciate dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte unitamente ai colleghi della Stazione di Dego hanno deferito in stato di libertà R.P., 55enne originario di Treviglio e R.U. 61enne di Savona, entrambi residenti a Piana Crixia per concorso in porto abusivo di un’arma comune da sparo, nello specifico una pistola Browing calibro 9.