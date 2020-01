Lutto a Cairo Montenotte: addio all'ex parlamentare Maura Camoirano

Cairo Montenotte e la politica ligure sono in lutto per la scomparsa dell'ex parlamentare Maura Camoirano (classe 1950). Il decesso è avvenuto nella giornata odierna, lunedì 27 gennaio, all'età di 69 anni presso l'ospedale San Paolo di Savona. Aveva terminato il suo mandato da parlamentare nel 2001.

Dopo aver militato nel Partito Comunista Italiano, aderì nel post politiche del 1976 al Partito Democratico della Sinistra. Nelle politiche del 1992 fu eletta alla Camera con 9.772 preferenze nella circoscrizione Genova-Imperia-La Spezia-Savona. Fu rieletta nel 1994, sempre nelle liste del PDS (circoscrizione Liguria), e nel 1996 sotto le insegne dell'Ulivo (collegio di Savona).

Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001 aveva ricoperto l'incarico di Questore presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Ha fatto parte anche dei Democratici di Sinistra.

"Siamo molto scossi per la notizia della scomparsa di Maura Camoirano. Per molti anni dirigente politica e amministratrice pubblica, dal 1992 al 2001 ha rappresentato il nostro territorio alla Camera dei Deputati, di cui è stata anche Questore. È stata per decenni un punto di riferimento fondamentale per la Valbormida e per tutto il Centrosinistra della provincia di Savona. Fino alla fine ha continuato a militare nel Partito Democratico, senza mai smettere di interessarsi delle vicende della sua Città e di tutta la provincia e continuando a fornire un prezioso contributo di idee e di consigli, di cui sentiremo la mancanza. Ci uniamo al dolore dei famigliari, degli amici e del Circolo del PD di Cairo per questa grave perdita" commenta in una nota la Federazione Provinciale di Savona del Partito Democratico.

"Ci ha lasciati Maura Camoirano, parlamentare per tre legislature dal 1992 al 2001. E’ stata letta per la prima volta alla Camera dei Deputati nelle liste del Pds e poi, nelle due volte successive, sotto le insegne dell’Ulivo, ricoprendo anche il prestigioso incarico di Questore presso l’Ufficio di Presidenza. Prima ancora di approdare a Roma Camoirano è stata vicesindaco del Comune di Cairo Montenotte, dove era nata e viveva" aggiunge il Gruppo Pd in Regione Liguria.

“Con la scomparsa di Maura – sottolineano i consiglieri regionali del Partito Democratico Giovanni Lunardon e Mauro Righello – non perdiamo solo una figura di alto profilo istituzionale e politico, ma anche una persona appassionata e piena di umanità. Ci mancheranno la sua tenacia e il suo affatto, ma soprattutto non potremo più contare su i suoi preziosi consigli. Alla famiglia di Maura Camoirano vanno le sentite condoglianze di tutto il Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria" concludono gli esponenti dem regionali.

"Ci ha lasciato l’on Maura Camoirano, un’amica, una persona speciale, una donna di grande valore, che ha fatto della propria scelta politica un percorso di vita al servizio della comunità - il ricordo dell'onorevole Franco Vazio - Attenta, studiosa, acuta nelle riflessioni, rigida nei principi e nei valori. Per me ha rappresentato senza alcun dubbio un grande esempio da seguire. A lei devo molto, fu lei ad incoraggiarmi nel momento della scelta di candidarmi al Parlamento, fu lei ad accompagnarmi per mano in molti circoli del partito, fu la prima - con commozione mista a fierezza - a complimentarsi con me quando decisi di restare nel Pd nel giorno lacerante dell’ultima 'scissione'. Ci sentivamo spesso ed ogni telefonata ed ogni incontro mai era banale e scontato. Difficile dimenticarsi la sua voce, impossibile scordarsi i suoi insegnamenti. Ciao Maura".

"Mi avevi voluto fortemente due anni fa alla guida della sezione di Cairo - commenta il segretario del circolo cairese Michele Di Sapia - Tu eri orgogliosa di avermi scelto ed io orgoglioso della tua scelta. In questi due anni ho imparato tanto da te. Non c'era giorno in cui non mi davi un consiglio, un suggerimento e talvolta anche qualche tirata d'orecchio. Mi mancheranno tanto i tuoi buongiorno mattutini, le nostre conversazioni giornaliere, la tua grinta, tenacia e generosità. Una cosa però te la prometto. Andremo avanti anche in tuo nome con la grinta e la voglia di lottare che ci hai sempre insegnato convinto che ci guarderai e ci guiderai anche da lassù. Ciao Maura. Mi mancherai. Ci mancherai".