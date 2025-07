Loano, auto incastrata al passaggio a livello di via Stella

Un’auto è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di via Stella, a Loano, intorno alle 12,30. L’episodio ha immediatamente fatto scattare i protocolli di sicurezza, ma ha anche causato nuovi ritardi e disagi alla circolazione, aggiungendosi alle frequenti criticità già note agli automobilisti della zona.

Alla base di situazioni come questa c’è spesso la cattiva abitudine di non mantenere la corretta distanza dalla linea ferrata, soprattutto quando il veicolo che precede è fermo allo “Stop” della rotonda di piazza Valerga. In queste condizioni, se il traffico sulla via Aurelia è intenso e l’immissione risulta difficoltosa, non è raro che qualche automobilista si trovi bloccato tra le sbarre proprio allo scattare del segnale di chiusura.

Ieri pomeriggio, invece, i carabinieri sono dovuti intervenire per presidiare il passaggio a livello tra Loano e Borghetto Santo Spirito a causa di un malfunzionamento delle barriere.