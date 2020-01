Bardineto, in arrivo un percorso ciclopedonale in località Binelle-Canone

Un nuovo percorso ciclopedonale in località Binelle-Canone. Nelle settimane scorse, la giunta comunale di Bardineto ha approvato la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Fra le iniziative attuabili sul territorio comunale - si legge sulla delibera - la più urgente risulta quella relativa alla messa in sicurezza della circolazione pedonale e veicolare nel tratto di strada denominato via Marconi e via XXV Aprile, in corrispondenza delle strade provinciali 52 e 60. In particolare, l'esigenza primaria è quella di realizzare parallelamente ai due tratti viari un percorso di viabilità ciclabile e pedonale in quanto attualmente tale utenza si trova a percorrere i tatti stradali in precarie condizioni di sicurezza a causa della ridotta sezione stradale e della velocità del traffico interessato, spesso elevata essendo lo stesso tronco stradale completamente rettilineo. Inoltre, si tratta di uno dei tratti maggiormente utilizzato dai pedoni/ciclisti anche per recarsi al civico cimitero.

La spesa per la realizzazione del progetto (redatto dal geometra Gabriele Richero dell’ufficio tecnico comunale) è stata quantificata in 60 mila euro. 50 mila finanziati tramite il Fondo Strategico Regionale Piano Strade 2020 e 10 mila euro con fondi comunali.