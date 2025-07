Villanova d’Albenga, conto alla rovescia per il disinnesco della bomba in aeroporto: evacuazioni e strade chiuse il 13 luglio

Villanova d’Albenga si prepara a una complessa e delicata operazione di disinnesco di un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Rinvenuta durante i lavori di bonifica per l’ampliamento della pista aeroportuale, la bomba statunitense da 1.000 libbre (circa 500 chilogrammi) è carica con 254 chilogrammi di tritolo e rappresenta un potenziale pericolo che verrà neutralizzato domenica 13 luglio 2025, a partire dalle ore 6 del mattino.

L’attività è affidata al 32esimo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, di stanza a Fossano, sotto il coordinamento della Prefettura di Savona. Il nucleo di artificieri — composto da sei specialisti, ma supportato da oltre 15 militari complessivi — opererà sul posto per procedere al despolettamento dell’ordigno. Una volta reso inoffensivo, l’ordigno sarà trasportato alla cava dell’Icose, in località Martinetto, dove verrà fatto brillare in sicurezza.

Per garantire la riuscita dell’operazione, sarà necessario evacuare circa 380 persone residenti in un raggio di 775 metri dal punto di disinnesco, coinvolgendo 117 nuclei familiari e alcune attività produttive. Il sindaco Pietro Balestra ha predisposto l’apertura del Salone dei Fiori come punto di accoglienza e ristoro per i cittadini temporaneamente allontanati dalle proprie abitazioni. Salvo imprevisti, il rientro è previsto nel primo pomeriggio, una volta conclusa la messa in sicurezza.

Numerose le modifiche alla viabilità: dalle ore 7 di domenica, e fino al termine delle operazioni, saranno interdette al traffico veicolare e pedonale via Generale Disegna e tutte le vie comprese all’interno del perimetro di sicurezza. Chiusure previste anche per: il tratto di via Roma tra il bivio del cimitero e il capannone Bruno Basso; lo svincolo della S.S. 717 Aurelia bis verso la S.P. 6 da e per Albenga e Alassio; la S.P. 55 per Caso fino all’intersezione con la strada per Bossoleto; la strada comunale per Ligo dall’incrocio con la S.P. 6 fino al Villaggio “C’era Una Volta”; via Tenaighe (Villanova-Ortovero) da incrocio scuderie alla testata 09 dell’aeroporto Panero. Per i collegamenti da e verso Casanova Lerrone e Garlenda sarà attiva una viabilità alternativa attraverso la strada comunale di Paravenna, con innesto sulla provinciale 18 Alassio-Testico.

La zona rossa sarà completamente evacuata e presidiata dalle forze dell’ordine, che garantiranno il rispetto dei divieti e la sicurezza dell’area.

Per ulteriori informazioni o assistenza, sono attivi i numeri telefonici: 0182 582913 - 334 5400680 - 335 7660742