Europa Verde Liguria: "A sostegno delle api insieme a Slow Food"

Annuncia Europa Verde Liguria:

"In queste ore Slow Food sta raccogliendo le firme per una iniziativa dei cittadini e delle cittadine europee a sostegno delle api e della biodiversità.

E' noto infatti che senza le api un grande numero di specie di piante selvatiche e coltivate non esisterebbe più e che secondo la FAO ben 71 delle circa 100 specie di colture che forniscono il 90% del cibo del mondo sono impollinate dalle api.

c) sostenere gli agricoltori nella fase di transizione favorendo la crescita di agricoltura ecologica e biologica.

In tal senso noi Verdi abbiamo già proposto l'istituzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) per l'apicoltura spezzina e non solo.