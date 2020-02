02.02.2020: com'è simpatica questa domenica palindroma!

"Com'è simpatica, questa domenica così lunatica", cantava Vasco Rossi in una sua canzone pubblicata nel 1988 (si noti bene: un anno bisestile, proprio come quello in corso).

Oggi, 2 febbraio 2020 (02/02/2020) potremmo parafrasare quel testo e cantare: "Com'è simpatica, questa domenica così palindroma".

Per chi non lo sapesse, le parole palindrome (parola che deriva dal greco, "andare avanti e indietro") sono quelle che si possono leggere in ambedue i sensi risultando invariate, come il nome femminile Anna o il nome maschile tedesco Otto.

Fin dall'Antica Roma le parole o, meglio ancora, le intere frasi, con questa caratteristica, sono state ammantate di significati particolari, fino al punto di ipotizzare che potessero essere usate come formule magiche. Un esempio era quella frase chiamata addirittura "Quadrato magico": "Sator arepo tenet opera rotas", cioè "Il seminatore senza riposo custodisce con cura gli ingranaggi". Provate a scriverla dentro una "gabbia" quadrata (simile a un cruciverba) di 5 caselle per 5 e vedrete che, da qualsiasi angolo voi partiate, potrà essere sempre letta allo stesso modo.

Magia o no, la palindromia è sempre stata un gioco amato dagli enigmisti, che nel tempo si sono sbizzarriti a creare le frasi più strampalate, come "I topi non avevano nipoti".

E le date palindrome fanno impazzire gli appassionati di numerologia: esse si possono verificare soltanto 366 volte in diecimila anni. Ma 366 è anche il numero dei giorni in un anno bisestile e questo 2020 è contemporaneamente "bisesto" e palindromo: di fronte a questa coincidenza enigmisti, numerologi, complottisti si scatenano. Tornando alla possibilità di avere una data palindroma, in questo secolo è successo soltanto il 10.02.2001, il 20.02.2002, il 01.02.2010, l’11.02.2011 e il 21.02.2012. Dopo oggi bisognerà attendere il 9 febbraio 2092, l'ultima del millennio si verificherà il 29 dicembre del 2192 dopodiché la successiva (ammesso che esista ancora il Pianeta Terra) sarà negli anni 3000, il 10.03.3001.

Ultima curiosità: la data odierna è palindroma anche per gli anglosassoni, che usano mettere il mese prima del giorno (al contrario di noi "latini", che mettiamo giorno, mese e anno). Per loro l'unica data palindroma precedente fu l'11 novembre dell'anno 1111.

Su Facebook oggi si sono moltiplicati i post "palindromi" per ricordare l'evento e, com'era inevitabile, sono esplosi anche i commenti degli haters per i quali "questa storia della palindromia ha già stufato".