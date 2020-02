Un finanziamento da 231.900,00 euro, E' quanto stanziato al comune di Bormida nell'ambito del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020.

Tale somma verrà utilizzata per vari progetti: pulizia rii, ripristino di varie frane risalenti all'alluvione del 2018 e messa in sicurezza della strada del Melogno (quella dei rally), interessata anche in questo caso da uno smottamento.