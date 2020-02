Albisola rinuncia al progetto filobus e al Pums, stoccata del Pd: "Grave lo smarcamento della Giunta Garbarini"

"La scelta dell'amministrazione di non partecipare al bando per la mobilità urbana insieme agli altri comuni del comprensorio è una scelta che dimostra ulteriormente la mancanza di una vera visione per il futuro di Albisola Superiore".

Non le manda a dire il segretario cittadino del Partito Democratico Andrea Toso nei confronti del sindaco Maurizio Garbarini per la decisione di non partecipare al Pums e al progetto filobus, iniziativa che vede capofila il comune di Savona e che ha visto il sindaco Ilaria Caprioglio rispondere al primo cittadino albisolese.

"Già la scorsa amministrazione aveva dimostrato uno scarso interesse per i bandi europei volti ad una mobilità sostenibile, che avrebbero avuto come conseguenza anche un rilancio del territorio dal punto di vista turistico e economico. Come Partito Democratico non possiamo che dissociarci da una simile scelta, seppur consapevoli che questa proposta sia approssimativa e che richieda ancora molto lavoro, rimane incomprensibile come l'amministrazione albisolese rifiuti un confronto costruttivo con le altre amministrazioni su un tema così importante come quello della viabilità sostenibile dato che il dialogo tra le varie amministrazioni è l'unica soluzione possibile per risolvere problemi di viabilità del nostro comune" continua Toso.

"Tirarsi indietro da questo genere di progetti non solo condanna Albisola Superiore all'immobilismo ed alla stagnazione, ma pregiudica anche la realizzazione di progetti futuri, anche maggiormente incisivi, riguardanti il nostro comune. Quindi non possiamo che criticare questa scelta, tuttavia invitando l'amministrazione a rivedere le sue posizioni. Non solamente perché, ormai da anni, siamo a favore di un piano per la mobilità sostenibile da realizzare urgentemente, ma soprattutto perché siamo certi che un PUMS coordinato con il resto dei comuni nostri vicini sia l'unica soluzione a lungo termine per il problema del traffico che da ormai troppo tempo affligge la nostra città" conclude il segretario dem.