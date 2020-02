Savona, alla Ubik lo storico Angelo D'Orsi presenta il libro "L'intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg"

La storia del più rappresentativo "intellettuale antifascista" descritta da uno dei più importanti storici italiani. Sabato 8 febbraio alle ore 18 presso la Ubik di Savona, incontro con Angelo D'Orsi, storico, già Ordinario di storia del pensiero politico presso l'Università di Torino e presentazione del libro "L' intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg" (Edizioni Neri Pozza). Introduce l'evento il Prof Piergiorgio Bianchi.

Dalle amicizie giovanili al lavoro editoriale presso la Casa Einaudi (di cui fu fondatore insieme a Giulio Einaudi e Cesare Pavese), l’intera esperienza biografica di Leone Ginzburg è segnata da un'apertura culturale e da un'intransigenza politica che culmina con il rifiuto del giuramento imposto dal governo fascista ai liberi docenti, con la militanza in Giustizia e Libertà, la carcerazione, il lavoro clandestino nel Partito d’Azione, il confino e dopo il 25 luglio, l’impegno nella Resistenza romana. Esempio altissimo di moralità della politica, la voce di questa splendida figura d’intellettuale, straordinario suscitatore di cultura, che alle cattedre preferì l’azione diretta per la libertà di tutti, fino a pagarne le conseguenze con la sua stessa vita (ucciso in carcere per mano dei nazifascisti), Ginzburg ci appare oggi come una difficile eredità, un’eredità che pochi saprebbero raccogliere, ma a cui dobbiamo guardare con reverenza.In un’epoca in cui gli intellettuali si piegarono nella quasi totalità al potere mussoliniano Ginzburg rappresentò la splendida eccezione fu davvero “l’intellettuale antifascista”.

Angelo d'Orsi è uno dei più noti storici italiani. E' stato Professore di Storia delle dottrine politiche delle Università di Torino, Milano, Alessandria, Valle d'Aosta, ma anche in atenei stranieri in particolare in Francia e in Brasile. Ha tenuto e tiene conferenze in varie sedi istituzionali e no in Italia e fuori. Fa parte di diversi comitati scientifici di riviste e ha fondato alcune collane editoriali e diverse riviste. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche (Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa, il Fatto Quotidiano). Scrive attualmente per MicroMega e Il Manifesto.