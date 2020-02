Carcare, il consigliere Legario replica al gruppo "Lorenzi Sindaco": "Sempre giustificato verbalmente le mie assenze"

A lanciare l'affondo nei giorni scorsi è stato il gruppo "Lorenzi Sindaco", chiedendo al sindaco e alla maggioranza consiliare di "avviare la procedura di decadenza del consigliere Legario che nell’anno 2019 ha accumulato molte assenze non giustificate per iscritto e nei termini previsti sia dallo Statuto e dal Regolamento Comunale".

"Considerato che il Consiglio Comunale è costituito dai rappresentanti dei cittadini (Consiglieri Comunali) che li delegano a gestire la buona amministrazione dell’Ente Pubblico. Ciò detto, il ruolo delle minoranze è fondamentale poiché assolve alla funzione di stimolo, di controllo e di verifica non prevenuta per rendere al meglio l’esito della macchina amministrativa nell’interesse generale della Comunità - hanno spiegato dal gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco - E’ evidente che l’assenza dei consiglieri alle commissioni ed ai consigli comunali penalizza il risultato atteso dai cittadini poiché non tutte le decisioni assunte dalla maggioranza possono risultare soddisfacenti per il bene pubblico condiviso".

Questa la replica del consigliere comunale Francesco Legario: "Ho sempre giustificato, come da prassi, verbalmente le mie assenze. Invidio il consigliere Mirri che ha tempo da dedicare a queste facezie. Spero che per molto tempo continui ad occuparsi di politica per il Partito democratico. Se cosi sarà, sono certo che il Pd non governerà mai più in paese".