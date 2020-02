Albenga, si è conclusa la rassegna teatrale dialettale "Premio Elmo Bazzano"

Con due commedie, una l'1 l'altra l'8 Febbraio, rispettivamente della Compagnia del Teatro Dialettale Stabile Regione Liguria (dal titolo "I miracoli di San Pancrazio") e della Compagnia Sopra il Palco (dal titolo "Madre sicura, Padre incerto) si è conclusa la rassegna teatrale dialettale "Premio Elmo Bazzano" iniziata in ottobre 2019.

Le tre compagnie più votate dal pubblico saliranno sul podio per essere premiate venerdì 14 febbraio in concomitanza dell'inizio della due giorni del Festival della Canzone in Lingua Ligure che si concluderà all'indomani, sabato 15 febbraio, alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci al quale verrà consegnato il premio "Ligure Illustre 2019".

Tornando alle ultime due commedie rappresentate al Teatro Don Pelle in San Giorgio di Albenga, la prima (Miracoli di San Pancrazio) narra la storia di un marito che si rivolge al Santo affichè ridesse la parola alla moglie diventata muta a seguito di uno spavento. Una volta guarita, la donna, con la sua lingua molto pettegola, mette in difficoltà il consorte che riprega San Pancrazio affinché questa volta la donna ridiventi muta. Esilarante poi il finale.

La seconda (Madre sicura, Padre incerto) andata in scena l'8 febbraio, racconta di una ragazza, Agnese, rimasta incinta a seguito di un occasionale e passionevole flirt con un giovane pilota americano di passaggio a Genova, sparito poi dalla circolazione (descrizione dell'intera storia nelle didascalie delle foto).