Vini di pregio, ma anche distillati, acque minerali e birra: tutto questo e molto di più è "Assaggi DiVini" a Villanova

Si è svolta oggi, 11 febbraio, al Salone delle Feste di Villanova d’Albenga, la settima edizione di “Assaggi DiVini”, evento dedicato alla valorizzazione e diffusione di quella che è una vera e propria arte, cioè la produzione di vini, birre e distillati.

L’appuntamento, ideato e fortemente voluto dai fratelli Paolo e Nicoletta Peirano di Peirano Bibite di Albenga, cresce anno dopo anno e in questo appuntamento del 2020 ha regalato ghiotte sorprese: dal Vermentino nato letteralmente “in riva al mare” ai passiti del Sud Italia, dai vini del Basso Piemonte che custodiscono sapori e profumi tipici di Langa, con sentori di nocciola, ai rum agricoli del Centro e Sud America, dalle grappe alla birra, fino ad arrivare alle acque minerali.

In questa videointervista, i fratelli Nicoletta e Paolo Peirano presentano una panoramica di “Assaggi DiVini”: tanti appuntamenti tra degustazioni, corsi, masterclass, e dibattiti.

Acque Minerali di Calizzano si presenta al pubblico con una veste totalmente rinnovata nella grafica e nel design, ma soprattutto offre una commercializzazione sempre più incentrata sull’utilizzo del vetro, nel nome del rispetto per l’ambiente.

L’azienda agricola Paolo Deperi presenta un prodotto nuovo, qui descritto dall'enologo Andrea Magliano: un vermentino dal gusto delicato che nasce nella zona della Colombera, a picco di fronte all’isola Gallinara. Il risultato è ben diverso dai vermentini consueti, ricorda più la produzione dei colli di Luni.

Gianni Sommariva (un cognome che ad Albenga non ha bisogno di presentazioni) presenta il nuovo brand Delisea: le acciughe del Mar Cantabrico, più “cicciotte”, carnose e succulente di quelle liguri, si sposano con gusti inediti, che spaziano dalle nostre aromatiche alla barbabietola rossa, dai limoni di Sicilia e capperi alle nocciole Piemonte e al cacao. I gusti sono sapientemente dosati grazie alla collaborazione di Gianni con lo chef Giuse Ricchebuono del ristorante “Al Vescovado” di Noli. E il risultato è sorprendente.

Anche l’acqua minerale San Bernardo debutta con un nuovo “vestito”: si avvicina l’estate e tutte le spiagge diventano sempre più “plastic free”, ma al tempo stesso per chi va al mare il vetro potrebbe in certi casi risultare scomodo o poco pratico. Ed ecco che arriva l’acqua in lattina da 33 cl, sia naturale che gassata. La linea verrà presentata in anteprima assoluta dal 15 al 18 febbraio al “Beer&Food Attraction” in Fiera di Rimini, ma grazie allo storico rapporto con il marchio Peirano Bibite, San Bernardo offre la sua “pre-anteprima” qui nel suo stand villanovese.

Un ospite speciale è il grande ciclista Claudio Chiappucci, detto “El Diablo”, da sempre amante e frequentatore della Riviera Ligure come luogo di vacanza, ma anche di sport. “El Diablo” ha infatti appena partecipato alla Granfondo di Loano. Qui Chiappucci presenta dei prodotti di gran pregio: la sua linea di rum “agricoli”.

Tra i produttori locali incontriamo l’azienda agricola Anfossi di Bastia d’Albenga. Luigi Anfossi porta un nome e cognome “impegnativo”, quello di suo nonno, imprenditore che ha giocato un ruolo fondamentale nella storia economica ingauna, il cui ricordo è ancor oggi amato da tutti. E oggi, nel centenario dell’azienda (scoccato, per la verità, nel 2019), Luigi raccoglie dal padre le redini e porta avanti il marchio di famiglia. Reduce da Vinitaly (dove i suoi vini sono da sempre molto apprezzati), presenta qui a Villanova i prodotti di punta: pigato, vermentino, rossese e rosato.

Come dicevamo, non solo vini, acque minerali e distillati, ma anche una scelta vastissima di birre per tutti i palati. Ne parliamo con Lorenzo Bossi, brand manager di Quality Beer Academy.

Il catering della giornata è affidato a Gabriele Scola, del prestigioso ristorante Scola di Castelbianco. Per i visitatori Scola presenta (come ci racconta in questa intervista) un tris di primi che valorizzano le eccellenze del territorio e che presentano anche una sinergia con Delisea di Sommariva.