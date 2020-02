Foresta demaniale del Cadibona, sopralluogo dei comuni di Quiliano e Savona. Gli assessori: “Lavoriamo per la riqualificazione”

L’amministrazione quilianese ha lanciato l’iniziativa fin da subito ben accetta da parte del comune di Savona: “La casermetta che era utilizzata dalla forestale ha subito un leggero danno al tetto a causa della caduta di un albero, ma all’interno non ha avuto problemi. Vogliamo cercare, attraverso il comune e la Regione, di fare in modo di recuperarla. Sarebbe interessante riqualificarla e inserirla in qualche progetto, è un posto bellissimo” spiega l’assessore di Quiliano ai lavori pubblici.