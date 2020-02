Savona, il 25 febbraio la presentazione del libro "L’educazione di un fascista" di Paolo Berizzi

Martedì 25 febbraio, alle ore 18 nella Sala Rossa del Comune di Savona, il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi presenta il libro "L’educazione di un fascista" (Feltrinelli Editore).

Introduce Franco Zunino. A cura di Libreria UBIK, ARCI, ANPI.

Un viaggio inquietante nei luoghi e nei simboli del proselitismo della nuova Italia fascista, che da Nord a Sud conquista soprattutto i ragazzi.

Paolo Berizzi (inviato di “Repubblica”, autore di libri di successo, attualmente sotto tutela in seguito a una serie di minacce e atti intimidatori) si mette sulle tracce dei segni di un fenomeno tanto diffuso quanto pericoloso: lo spettro di una nuova educazione fascista. Esiste una trasmissione sotterranea, un passaggio tra le generazioni, che conserva il culto della violenza e della morte, l’ossessione razzista e xenofoba, la disciplina militaresca e la pulsione identitaria che già una volta nella storia italiana hanno formato una generazione di giovani. È un’educazione che forma i costumi e la mentalità, è capillare e sfuggente. Colpisce gli strati più deboli della popolazione, sostituendosi allo Stato dove questo non arriva. Ai concerti, fuori da scuola, nelle sagre, nelle feste di paese e negli stadi i gruppi neofascisti (primi fra tutti Forza Nuova e Casa Pound) da Nord a Sud hanno costruito un tessuto sociale parallelo poco visibile, nel quale la violenza squadrista per difendersi dall’invasione degli immigrati è sempre più accettata, e le vittime più esposte alle regole della nuova educazione sono i ragazzi.