Albenga, il consigliere comunale Roberto Tomatis apre un filo diretto con i cittadini

"L'amministrazione comunale, guidata dal dott. Riccardo Tomatis, è distante anni luce dalla gente, è lontana dalle esigenze e dalle necessità degli Albenganesi, lontana a tal punto che, i cittadini, ormai delusi e senza alcuna fiducia nei confronti delle istituzioni locali, non hanno più voglia di fare le segnalazioni, neppure per le ordinarie necessità, piccole o grandi che siano". Il consigliere comunale del gruppo Lega Roberto Tomatis torna a puntare il dito contro una maggioranza troppo distante dalla città e lancia ancora una volta una proposta per colmare la carenza di comunicazione con l’istituzione locale.

"Ho deciso di aprire un canale diretto per chi vuole dare consigli – sottolinea il consigliere Tomatis - oppure denunciare disservizi anche solo per chiarimenti, al numero 339 7712376 i cittadini troveranno chi darà loro ascolto, anche solo con messaggi WhatsApp. Mi rendo disponibile a formulare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno per risolvere problemi che l'amministrazione non vuole interessarsi".

E conclude: "Credo che questo sia il modo giusto di fare politica uscendo dal palazzo e dalle sedi di partito, la figura del Sindaco è per antonomasia quella che dovrebbe essere più vicina ai cittadini. Un sindaco dovrebbe essere presente in città e non solo all’interno del Palazzo e soprattutto dovrebbe essere predisposto all’ascolto. Ma, ad Albenga, la sensazione che hanno i cittadini del proprio Sindaco è diametralmente opposta. Un sindaco lontano, presente sicuramente a tutte le occasioni istituzionali e mondane, ma non altrettanto quando la gente comune ha bisogno di un amministratore capace di registrare e risolvere i tanti problemi che la nostra città registra, dalla microcriminalità allo spaccio fino alla trascuratezza di molte zone che, non rientrando nel centro storico, restano abbandonate".