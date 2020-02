Crisi Funivie, il sindaco di Savona Caprioglio: "Il mio personale impegno a sostegno dei lavoratori"

Anche Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, interviene in merito alla situazione di Funivie spa:

"Avendo appreso solo dagli organi di stampa di quanto accaduto in Commissione in merito agli emendamenti al Milleproroghe a sostegno dei lavoratori di Funivie non sono in grado di entrare nel merito dell'iter procedurale - fa sapere la prima cittadina savonese - Posso, tuttavia, ribadire il mio personale impegno a sostegno dei lavoratori, come già manifestato in occasione dell'incontro al Mit ai primi di gennaio e del successivo incontro in Prefettura a Savona, e auspicare un analogo impegno e senso di responsabilità da parte di chi in questo momento deve decidere delle sorti dei lavoratori e delle loro famiglie".