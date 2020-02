Savona, chiusa l'isola ecologica di Ata per 15 giorni: rischio ingombranti abbandonati in città

"Si informa la cittadinanza che dal giorno 24/02/2020 il Centro di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani di Via Caravaggio sarà temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione. Seguirà comunicazione di riapertura del Centro".

Questo l'avviso pubblicato sul sito del comune di Savona che richiama l'attenzione sulla chiusura dal lunedì prossimo fino all'8 marzo dell'isola ecologica di Ata utilizzata per la raccolta di rifiuti di imponenti dimensioni.

I cittadini potevano trasportare gli oggetti ingombranti dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 15:00 e sabato dalle ore 8:00 alle 10:00 oppure in 9 diverse zone della città Ata ritirava gli ingombranti direttamente secondo il calendario e gli orari stabiliti, due servizi che per quindici giorni restano così fermi al palo. La zona che sarà soggetta ad una riorganizzazione totale priverà per due settimane di un importante servizio che permette ai savonesi di consegnare i propri ingombranti.

L'area verrà sistemata in quanto Fg Riciclaggi che gestiva l'isola ecologica ha lasciato la gestione che è passata in mano alla società partecipata comunale.

Una situazione temporanea che però mette a serio rischio una gestione dei rifiuti che già i savonesi costantemente si trovano a criticare.