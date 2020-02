Savona, dopo via Crispi controlli della polizia locale con l’autovelox in via Bonini

Nessun verbale per l’alta velocità ma 6 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, una cintura alterata da una molletta che impedisce la ritenuta e un’omessa revisione.

Questo il bilancio del controllo effettuato dalla polizia municipale a Savona in via Bonini dalla piscina di fronte al Campus Universitario. Un ulteriore giro di vita dopo le verifiche effettuate in via Crispi, grazie all’ausilio degli autovelox mobili, come aveva già preannunciato il vicesindaco. Massimo Arecco. Un’altra zona, quella di Legino, soggetta all’alta velocità da parte degli automobilisti, che ha portato così gli agenti a effettuare tutti i fermi del caso sui mezzi in transito.

Posizionato il cartello mobile qualche centinaio di metri prima della pattuglia per preannunciare la presenza, nessun automobilista è stato fermato sopra i limiti di legge, sono stati però sei i verbali comminati, con la conseguente decurtazione di 5 punti sulla patente e la sanzione di 59.10 euro, 83 se non verrà pagata entro 5 giorni.

"Tale provvedimento avrà la duplice funzione di costituire un deterrente per tutti coloro che non rispettano il codice della strada e per sanzionare i contravventori - aveva spiegato Arecco - I controlli saranno estesi anche ad altre vie cittadine in cui l'alta velocità dei mezzi costituisce pericolo per la pubblica incolumità".