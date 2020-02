Savona, igienizzanti e mascherine a ruba: farmacie e supermercati già senza scorte (FOTO)

Un vero e proprio assalto ai prodotti dedicati all'igiene della mani sta avvenendo nei principali supermercati e farmacie del savonese, dopo che da venerdì con il primo decesso è scattato l'allarme per il Coronavirus in Italia.

Da ieri sera a questa mattina nella nostra provincia al momento però i supermercati non sono stati presi d’assalto dai clienti, dopo la paura di rimanere senza scorte alimentari a seguito dell’ordinanza emanata ieri dalla Regione.

Gli acquisti quindi al momento sono di poco superiori alle norma (acqua, pasta, sughi e latte) così come le code alle casse.

I supermercati che stanno avendo un incremento delle vendite, sono comunque pronti a soddisfare la richiesta con ogni tipo di prodotti, sia alimentari che per la pulizia personale. Come sempre raccomandiamo a tutti la massima calma, visto che fortunatamente non esiste il problema della mancanza di generi di prima necessità.