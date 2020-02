Coronavirus, Enpa: "Gli animali da compagnia non diffondono il virus e non possono essere infettati"

"Gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus né possono essere infettati. La precisazione arriva dal Ministero della Salute e dall’ Istituto Superiore di Sanità ed è inoltre chiaramente riportata in tutte le ordinanze emesse in queste ore dai governatori delle Regioni interessate all’emergenza" commenta in una nota l'Enpa.

"Invitiamo ad avere un comportamento responsabile e sereno, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie (Ministero della Salute in primis) e evitando di dare ascolto a voci che soprattutto ieri si sono diffuse sui social network in merito al pericolo di contagio proveniente dagli animali da compagnia. Così, ribadiamo, non è: i nostri pet (ma anche i randagi) non sono veicolo del contagio né possono essere contagiati" concludono dall'Enpa.



A beneficio di tutti, Enpa diffonde il pieghevole predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità.