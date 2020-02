Savona, tutto pronto per la lotta alla processionaria: disinfestazione da giovedì 27 febbraio

La lotta alla processionaria a Savona avrà inizio giovedì 27 febbraio. Ad annunciarlo l'assessore Pietro Santi che ha specificato che quest'oggi verranno affidati i lavori per gli interventi sul territorio comunale.

L'insetto, pericoloso per i bambini, urticante per gli uomini e letale per i cani, sta propagandosi nei giardini savonesi soprattutto a Zinola e alle Trincee e non stanno mancando le segnalazioni preoccupate dei cittadini.

Interventi che stanno diventando ultimamente sempre più lunghi a causa dell'assenza di una ditta, in attesa dell'aggiudicazione non se ne occupa più Ata, della gestione del verde pubblico.