Coronavirus, cresce la tensione all'interno degli hotel di Alassio. Giampedrone: "Stiamo lavorando per il trasferimento in strutture idonee"

Nel pomeriggio sono attese novità dalle autorità competenti. Lo ha affermato ai nostri microfoni l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone: "Stiamo effettuando gli ultimi sopralluoghi in Liguria e Piemonte per capire le strutture. Al momento non si muove nulla ma l'obbiettivo è quello di trasferire le persone in giornata dagli hotel".

La priorità sarà data ai turisti piemontesi della comitiva dell'astigiano quindi, dopodiché si penserà ai turisti lombardi di Castiglione d'Adda: "Stiamo ragionando su alcune ipotesi, alle persone in isolamento vogliamo far sapere che siamo consapevoli di come un hotel non sia la condizione migliore per chi, non malato, deve rimanere nella struttura. Lo spostamento è già stato deciso".

L'assessore ha infine specificato ancora una volta come le persone non saranno trasportate presso le loro abitazioni, come i turisti fatti rientrare ieri sera. Il trasferimento avverrà comunque in strutture più idonee: "Invito a mantenere la calma, stiamo lavorando però bisogno della collaborazione di tutti".