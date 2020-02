Regione, Toti rassicurante sul Coronavirus: "I numeri sono ancora quelli di ieri, contagio limitato"

“Il livello di contagio rimane basso e i numeri sono quelli che avevamo confermato ieri”, sono le parole rassicuranti del Governatore Giovanni Toti durante la conferenza stampa serale in Regione Liguria, presso la Sala Trasparenza.

Il presidente regionale traccia poi un bilancio dell’esperienza di oggi pomeriggio ad Alassio. Sulle decisioni dei prossimi giorni in merito a scuole, mercati, fiere, teatri, Toti dichiara: “Cercheremo di essere il più possibile oggettivi, senza prendere decisioni impulsive o affrettate, ed affidandoci al parere degli esperti”.

Questi stessi esperti lavoreranno nel corso della giornata di sabato, per cui in merito alla riapertura o no delle scuole, si saprà qualcosa nel pomeriggio di domenica. “Naturalmente auspichiamo di tornare al più presto a una vita normale”.

LA DIRETTA:

La parola passa poi all'assessore alla Sanità Sonia Viale: "Ci stiamo concentrando sul personale, in modo da favorire il regolare svolgimento di tutti i servizi". Viale ribadisce poi quanto già detto sulla consegna o meno dei certificati per il rientro a scuola. "Nessuna complicazione burocratica", commenta Viale. Parole, quelle di Viale, rimarcate anche dall'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Cavo: "Ci stiamo coordinando con tutte le dirigenze scolastiche".

Chiude la rassegna di interventi Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile: "Il nostro compito è stato quello di sgravare di parte del lavoro i COC allestiti sul territorio". Coordinamento, naturalmente, anche con le Regioni Piemonte e Lombardia.

Conclude Toti: "Quella di domenica sarà una giornata campale, sarà quella in cui si concluderanno molte decisioni importanti".

I numeri: 44 sono i casi positivi al tampone registrati in Liguria dall'inizio della crisi; di questi, 22 sono ripartiti per le regioni di provenienza e uno si trova nel reparto malattie infettive dell'ospedale di La Spezia, tre tamponi sono ancora in corso dopo essere entrati in contatto con il paziente di La Spezia, tre sono in fase di mappaggio tra i casi di Alassio, i restanti sono asintomatici o meno gravi.