Pietra Ligure, rinviato a giovedì 16 aprile lo spettacolo "Raffaello" con Vittorio Sgarbi

Rinviato lo spettacolo “Raffaello” con Vittorio Sgarbi. Questa la nota del comune di Pietra Ligure:

"In osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 avente per oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19” e della successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Ligure n. 2/2020 del 1 marzo 2020, lo spettacolo “Raffaello” con Vittorio Sgarbi, in programma domenica 8 marzo p.v., alle ore 21.00, è stato rinviato a giovedì 16 aprile p.v., sempre alle ore 21.00".