M5s, Battelli: "In Liguria hanno vinto gli iscritti, ora lavorare per governo Regione"

"In Liguria il M5S ha scelto di percorrere la strada delle alleanze con altre forze civiche e politiche dimostrando che il Movimento non solo è vivo ma chiede rinnovamento ed è pronto a uscire dall'autoisolamento degli ultimi tempi. Un risultato che non era atteso ma, per quanto mi riguarda, ampiamente auspicato. Non ho mai nascosto che per me trovare un punto di incontro con gli altri soggetti civici e politici fosse una strada da percorrere. Così è stato. In Liguria hanno vinto gli iscritti e la democrazia diretta, ora tutti al lavoro per costruire l’alternativa di governo della Regione". Lo scrive, in un post su Instagram, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

"Prima del voto, come è nel mio stile, non ho voluto dire nulla, nessun post, nessun messaggio video: volevo lasciare massima libertà di espressione. Ora posso affermare che questa è una grande occasione e che la Liguria può diventare, ancora una volta, un laboratorio di idee. Io credo che, al punto in cui siamo, il nostro Movimento abbia davvero bisogno di un salto di qualità, abbia bisogno di sperimentare, aprirsi, provare a diventare forza di governo non solo nazionale ma anche regionale. Coltivare il proprio orticello con la scusa di salvaguardare la 'purezza' delle proprie idee non bastava più. La nostra sfida, oggi, è portare avanti con forza i nostri valori e i nostri temi anche sul territorio, non tenerli in disparte additando gli altri, da fuori, come 'brutti e cattivi'. La sfida è contare davvero, è essere attori protagonisti, non comparse. Oggi abbiamo dimostrato di credere in questo copione. Ora è necessario lo sforzo di tutti per costruire un progetto serio e in grado di sconfiggere la destra. Un progetto che sappia tenere conto del momento delicatissimo che sta vivendo sia la Liguria che il Paese intero. Abbiamo bisogno di dare risposte alle famiglie, alle imprese colpite profondamente da questa emergenza. La Liguria ha bisogno di archiviare una stagione buia per risollevarsi e tornare a crescere, il M5S giocherà un ruolo da protagonista in questo rinnovamento". Conclude Battelli.