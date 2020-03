M5S, Battelli: "Serve un 'Modello Liguria' per avviare fase nuova"

"Per superare questa fase e tornare competitivi dobbiamo cercare e trovare nuove idee, nuovi schemi, nuove forme. La Liguria è l'unica regione che andrà al voto in cui, le attuali forze di maggioranza al governo, sono insieme all'opposizione. Ecco perché credo che, proprio nella nostra regione, abbiamo la possibilità di tentare la partita, imporre i nostri temi con un alleato con cui stiamo già governando. Perché, sia ben chiaro, il M5S non si farà inglobare da nessuno". E' quanto dichiara il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.



Quanto al capo politico Battelli dice: "Vito Crimi va solo ringraziato, si è preso una responsabilità che in pochi avrebbero accettato ma ora serve una guida che dia voce a un movimento. E la Liguria, in tutto questo, potrebbe avviare una fase diversa".



"Visto il momento penso si lavorerà anche in videoconferenza - ha detto ancora Battelli - perché la priorità di tutti deve essere mettere al sicuro il Paese. L'ipotesi di un voto posticipato non è da escludere ma, una volta definiti programma e nome, si parte. Prima è meglio è".