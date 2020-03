Coronavirus, Uniti per Celle scrive al sindaco: "Disponibili ad intervenire con atti e opere concrete ai fabbisogni della popolazione"

Emergenza Coronavirus: il gruppo di minoranza "Uniti per Celle" si mette a disposizione. E lo fa scrivendo una lettera al sindaco Caterina Mordeglia.

"Nel contesto della situazione attuale segnata da questa emergenza nazionale, che si riflette sulla popolazione del nostro comune e sulle attività commerciali e turistiche, esprimiamo la vicinanza a tutte le persone colpite direttamente o indirettamente dalla situazione creatasi a causa del Coronavirus" scrive il consigliere Remo Zunino.

"Ribadiamo,come preannunciato nel Consiglio, la nostra disponibilità ad intervenire con atti ed opere concrete ai fabbisogni della popolazione e a cooperare sinergicamente per la gestione di questa situazione. Chiediamo che giornalmente sia comunicata la situazione relativa al territorio di Celle Ligure attraverso i canali social del comune, o con mezzi ritenuti idonei dalla amministrazione, per informare adeguatamente la popolazione".

"Auspichiamo un controllo puntuale da parte della Polizia Municipale sul rispetto delle ordinanze e disposizioni normative affinché nelle zone pubbliche, o aperte al pubblico, sia garantito al massimo il rispetto della normativa in favore e a difesa di tutta la popolazione - conclude - Ci permettiamo di indicare l’opportunità che i luoghi pubblici, quali parchi e giardini, soprattutto frequentati da giovani ed anziani, siano sottoposti a misure di disinfezione così come avviene già in altri comuni limitrofi".