Decreto anti Coronavirus: diminuite le denunce dei carabinieri: 174 le persone controllate, 4 le persone non autorizzate ad uscire di casa

Diminuito fortemente il numero delle persone trovate fuori casa senza un “giustificato motivo”, ma non mancano purtroppo ancora situazioni in cui la gente ignora volutamente i divieti imposti dall’ormai noto DPCM.

Su 174 persone controllate nelle 24 ore passate solo 4 sono risultate “non autorizzate” ad uscire di casa: 2 nella zona di Albenga, 1 a Cairo e 1 ad Andora.

Ad Andora un nigeriano è stato controllato mentre era fuori casa senza nessun motivo così come un italiano, senza fissa dimora che, controllato a Finale Ligure ha dichiarato falsamente ai Carabinieri di doversi recare a Ventimiglia per un appuntamento in Commissariato. L’immediato accertamento ha permesso di verificare che si trattava di una falsa scusa e pertanto è stato denunciato anche per “false dichiarazioni a P.U.”.

A Cairo Montenotte invece è stato denunciato un ragazzo del 1998 mentre senza preoccuparsi del divieto vigente, era intento a lavare la sua moto da cross ad un lavaggio pubblico.

Nelle varie attività svolte dall’Arma di Albenga, ieri è stato effettuato anche un intervento in una abitazione per sedare una lite tra moglie e marito, posti in quarantena volontaria, nel corso della quale la donna ha avuto la peggio dovendo ricorrere alle cure mediche per lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

"L’Arma continua a svolgere, nel rispetto dei propri doveri, insieme alle altre forze di poliza, il proprio compito di controllo e tutela dei cittadini esponendo i propri militari anche a contatti necessari con chiunque abbia bisogno di aiuto o peggio violi le disposizioni (soprattutto quelle di permanenza in casa) nella speranza che sia sempre meno necessario e soprattutto che la gente non si riversi nelle strade se non per effettive necessità" spiegano dal comando dei carabinieri.