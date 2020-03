Decreto Cura Italia, stop alle udienze civili e penali fino al 15 aprile

E' stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto "Cura Italia", una manovra economica messa in atto per contrastare l'emergenza Coronavirus e il diffondersi del contagio.

Anche la giustizia è compresa nel decreto del Governo con nuovi provvedimenti in merito alla gestione delle udienze, il blocco dei processi e dei termini.

L'articolo 83 prevede infatti che tutte le udienze dei procedimenti civili e penali sono state rinviate d'ufficio fino al 15 aprile, un'ulteriore estensione quindi dopo lo stop che era stato deciso l'8 marzo fino al 22 marzo.

Per i procedimenti penali nei quali opera la sospensione dei termini, viene interrotta, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia.

Sono escluse dalla sospensione, fra le altre, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ai minori allontanati dalle famiglie e a quelli stranieri non accompagnati; le cause relative ad alimenti e, in genere, alle obbligazioni alimentari di natura parentale; i procedimenti cautelari dei diritti fondamentali della persona e tutti quei procedimenti per l’adozione di misure di protezione da abusi familiari.

Non sono sospese le convalide d'arresto o del fermo, i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o nei quali pende tale richiesta “i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente facciano di richiesta di procedere”.

Una decisione che naturalmente coinvolge il Palazzo di Giustizia di Savona. Slitteranno ulteriormente, tra i tanti, il processo legato alla centrale Tirreno Power che vede imputate 26 persone e probabilmente anche l'udienza, arrivate alle battute finali, riguardante Domenico "Mimmo" Massari, che aveva ucciso la ex moglie Deborah Ballesio ai bagni Aquario di Savona lo scorso 14 luglio 2009.

Nessuna circolare invece, come avvenuto a Genova su decisione del Procuratore Capo Francesco Cozzi, da parte del Procuratore della Repubblica di Savona Ubaldo Pelosi. Cozzi aveva diramato la circolare agli organi di polizia giudiziaria una nota con alcuni chiarimenti sul decreto del Governo che limita gli spostamenti. Tra le diverse prescrizioni il fatto di poter fare la spesa e attività sportiva in solitaria solo nel proprio quartiere.