Albenga, il sindaco Tomatis rivolge un appello alla cittadinanza: "Non uscite"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis si rivolge ai suoi concittadini: “Cari concittadini ovviamente la situazione sanitaria cambia giornalmente, ora non siamo più in quella fase della pandemia nella quale è importante sapere quanti sono i pazienti positivi al Coronavirus, anche perché i dati che vengono forniti a livello nazionale sono enormemente sottostimati dal momento che tengono conto solo di quei pazienti che hanno eseguito il tampone"

"Ci sono molte altre persone che, in quanto affette da sintomi lievi, sono seguiti al proprio domicilio e, pur nel sospetto della presenza di malattia, da protocollo, non vengono sottoposti al tampone. Detto questo oggi l’unico modo per evitare la diffusione del virus è rimanere a casa e uscire solo per necessità, lavoro o salute e attenersi sempre alle disposizioni indicate dal Dpcm".

"Chi non lo fa non solo mette a rischio la propria salute, ma anche quella della nostra comunità. Sarebbe opportuno che tutti riflettessero su questo. Alla luce di ciò intensificheremo i controlli, ma facciamo appello al senso civico dei nostri concittadini indispensabile per contenere il fenomeno - conclude - Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte”.