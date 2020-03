La Costa Luminosa arriverà in porto a Savona domattina: prolungate le operazioni di sbarco a Marsiglia

AGGIORNAMENTO ORE 19.15: La nave ha a bordo ancora circa 650 passeggeri più l'equipaggio, sono infatti sbarcati circa il 50% dei passeggeri. "La nave dovrebbe arrivare intorno alle 7.15, 7.30 di domani in porto a Savona- ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone - è già convocata una riunione da parte del Prefetto visto che ci sono persone che non si sentono bene e che ci sono da rimpatriare tra italiani e non ancora circa 800/900 persone. I primi a entrare sulla nave saranno i medici dell'autorità sanitaria marittima e faranno la valutazione. Nella riunione in Prefettura decideremo cosa fare con Costa Crociere sul rimpatrio degli stranieri di 32 nazionalità diverse".

AGGIORNAMENTO ORE 18.30: La Costa Luminosa è partita dal porto di Marsiglia

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: Da questa mattina alle ore 16 sono stati sbarcati a Marsiglia altri 296 ospiti di Costa Luminosa, in prevalenza francesi, austriaci e tedeschi. Le operazioni di sbarco stanno continuando, in accordo con le autorità francesi.

Dovrebbe slittare a domani mattina l'arrivo della Costa Luminosa in porto a Savona.

La nave al momento è ancora ferma in porto a Marsiglia a causa di un ritardo dello sbarco dei passeggeri francesi e di una parte degli stranieri. L'arrivo della Costa subito era previsto intorno alle 18.00, poi intorno alle 23.30 e infine probabilmente arriverà sotto la Torretta domani mattina, in quanto dovrebbero volerci circa 10 ore dal porto francese a quello savonese.

Sono previste modalità di sbarco protetto e in sicurezza dei passeggeri della nave e saranno immediatamente trasferiti tramite mezzi dedicati presso le loro residenze italiane o rimpatriati senza poter circolare liberamente in città. Nell'arco di 48 ore terminerà le operazioni in base al rigido protocollo.

La preoccupazione era nata in quanto erano stati sbarcati tre italiani positivi al Coronavirus, di cui uno è deceduto e quindi si teme che a bordo ci siano ulteriori persone contagiate.

Lo scorso 8 marzo infatti era stata fatta scendere dalla Costa una coppia di piemontesi a San Juan de Portorico poi risultata positiva ed era deceduto un modenese a Tenerife.

"Riteniamo che lo sbarco a Savona debba avvenire solo per persone assolutamente sane, indicate dalla sanità marittima ma anche con dei tempi limitati. Abbiamo dato 48 ore di tempo a Costa Crociere per organizzare questi sbarchi, dopo di che la nave non può e non deve far quarantena nel porto savonese. Lo diciamo per una scelta di protezione civile. Ci auguriamo che le operazioni vadano bene, dopo le 48 ore cercheremo con il Ministero un'altra location dove la nave potrà completare le operazioni di sbarco" aveva concluso nel suo intervento l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.