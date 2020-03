Atti di vandalismo ad Albenga, il sindaco Tomatis: "Adotteremo tutto quanto in nostro potere per arginare fenomeni di questo tipo"

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM contenente nuove misure restrittive per il contenimento della diffusione del Coronavirus il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: "Come ribadito nella giornata di ieri e nei giorni scorsi, oggi è quantomai essenziale rimanere a casa e rispettare le prescrizioni già presenti nel DPCM dello scorso 11 marzo e le ulteriori modifiche che ad esso verranno apportate. Ringrazio tutti i cittadini che in queste ore hanno fatto rinunce cambiando drasticamente la loro vita e chiedo loro di fare un ulteriore sforzo. Solo tutti insieme possiamo lottare e vincere questa difficile battaglia. Sicuramente nelle prossime ore e nelle prossime giornate avremo ulteriori vittime, il picco epidemiologico sta arrivando proprio in queste ore, ma non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto".

"I risultati degli sforzi che tutti noi stiamo facendo, e siamo ancora pronti a fare, si vedranno, probabilmente, a metà della prossima settimana. Purtroppo, a fronte delle molte persone che stanno dimostrando il loro grande senso civico e di responsabilità, siamo consapevoli di altre che stanno tenendo comportamenti criminosi. Mi riferisco in particolare ad alcuni atti di vandalismo che si sono verificati ad Albenga. Non poter vivere la nostra città ha portato al verificarsi di questi episodi. Ho già sentito le forze dell'ordine in queste ore che mi hanno garantito un incremento ulteriore dei controlli e dei pattugliamenti. Non tollereremo più situazioni di questo tipo e adotteremo tutto quanto in nostro potere per arginare questi fenomeni" continua il primo cittadino ingauno.