Atti vandalici e furti nel centro storico di Albenga: i carabinieri identificano e denunciano gli autori

Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni reati commessi da cittadini stranieri nel centro storico di Albenga.

Solo nella serata di ieri, in via d’Aste e in Piazza San Michele, due cittadini marocchini pregiudicati, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati identificati e denunciati alla magistratura, perché responsabili di alcuni danneggiamenti ad arredi urbani e presso due esercizi commerciali.

Nello specifico è stata infranta con una pietra, una vetrina di un negozio di abbigliamento in via Enrico d’Aste, sono state divelte alcune fioriere ornamentali del comune e danneggiati alcuni vasi di piante nel dehor del bistrot a fianco del palazzo del municipio ingauno. Tutti gli atti vandalici sono stati ricondotti ai due nordafricani che sono stati identificati e deferiti alla Procura, oltre che per i danneggiamenti, anche per aver violato l’ordinanza governativa in vigore.

Prosegue, intanto, l’attività di controllo del territorio mirato al rispetto del DPCM che ha già fatto registrare, in settimana, decine di denunciati.

Per gli episodi di furto e vandalismo, la Compagnia Carabinieri ha predisposto l’intensificazione delle pattuglie in tutte le fasce orarie. Impiegato anche l’elicottero, che da giorni sorvola i centri urbani e le zone più periferiche per segnalare alle pattuglie a terra eventuali sospetti.