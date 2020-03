Coronavirus, sei persone sbarcate dalla Costa Luminosa ricoverate negli ospedali del savonese. Toti: "Bisogna prendere seriamente la situazione prima che sfugga di mano"

Sono sei le persone ricoverate presso le strutture ospedaliere del savonese, sbarcate, dalla Costa Luminosa attraccata in Porto a Savona.

A comunicarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Stiamo collaborando attivamente con Costa, con il Ministero degli Esteri e con la protezione civile nazionale perché tutti i passeggeri di quella nave possano essere portati al proprio domicilio a svolgere le quarantene e ad essere prese in carico dal sistema sanitario della nazione di appartenenza o della regione perché il sistema sanitario della Liguria e in particolare di Asl2, oggi non è in grado di sostenere l'aggravio di lavoro e l'appropriatezza della cura delle persone che potrebbero risultare malate e in via d'aggravamento su quella nave" specifica il presidente della Regione.

"Per la loro sicurezza e per la sicurezza di tutta la nostra popolazione c'è bisogno di trovare una sistemazione diversa per la nave o per quelle persone una sistemazione che gli garantisca cure appropriate che in questo momento a Savona non possiamo garantire se non per gli abitanti di quella provincia. Non certo per quella nave che potrebbe diventare nelle prossime ore fonte di numerosi malati alcuni dei quali anche in gravi condizioni. Bisogna prenderla seriamente prima che ci sfugga di mano" conclude Toti.