Pallare, per i commercianti mascherine fatte a mano donate dal locale Circolo S.M.S. (FOTO)

"Una piccola comunità con un grande cuore". L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Colombo ringrazia il Circolo S.M.S. di Pallare per aver donato alcune confezioni di mascherine fatte a mano.

"Stiamo provvedendo a distribuirle ai nostri commercianti - spiegano su Facebook dal comune valbormidese - Un grazie di cuore al Circolo S.M.S. di Pallare. Aiutiamoci ad aiutarci".

Assieme alle mascherine anche un bigliettino: "Un piccolo pensiero per voi che siete rimasti al lavoro per noi!! Grazie". Una bellissima gara di solidarietà per dare una mano nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus.