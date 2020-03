Dai Leo Club della Liguria di Ponente e del basso Piemonte una raccolta fondi a sostegno degli Enti di Primo Soccorso Nazionali

“Protezione Civile, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Croce Bianca etc, - spiegano i Leo - lavorano spesso in condizioni di estremo disagio utilizzando dispositivi ed attrezzature mal-funzionanti ed obsolete. Per questo motivo i 24 Club del Distretto Leo 108 Ia3 hanno deciso di unirsi per supportare un progetto Nazionale, nato lo scorso anno, denominato #Leo4Safety&Security”.