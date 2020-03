Savona, il Pd si sofferma sulle fasce deboli: rette degli asili, famiglie in difficoltà economica, disabili gravi, violenza sulle donne

Il Gruppo Consiliare PD in vista del Consiglio Comunale di domani nel Comune di Savona ha presentato due emendamenti di aggiornamento alla sua mozione presentata alcune settimane fa sulle risposte alle famiglie e alle fasce deboli nel pieno della crisi sanitaria.

Spiegano i consiglieri: "Avevamo da subito chiesto due cose: la sospensione delle rette degli asili nido che la giunta ha provveduto ad avviare e l'istituzione di un tavolo di monitoraggio e coordinamento tra Assessorato ai Servizi Sociali, le associazioni, gli enti del territorio e le associazioni del commercio al dettaglio e della grande e media distribuzione al fine di mappare, monitorare e provvedere al supporto dei cittadini in condizione di fragilità, anche attraverso la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci o altri generi necessari. Quest'ultima iniziativa risulta ancor più importante oggi dopo i provvedimenti urgenti intrapresi dal Governo e che destinano alla Città di Savona 320 mila euro.