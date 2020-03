Albenga: l'associazione Immaginafamiglie annuncia l'attivazione dello sportello on line "Incontralefamiglie"

Lo sportello "Informalefamiglie", curato e gestito dalla APS (Associazione di Promozione Sociale) Immaginafamiglie, annuncia l'attivazione a breve di un servizio on line. Questa nuova attività a distanza si chiamerà "Incontralefamiglie".

Ricordiamo, infatti, che la sede di via Lungocenta Croce Bianca 12 è chiusa in linea con le disposizioni ministeriali di contenimento del Coronavirus. In periodi normali lo sportello "Informalefamiglie" è attivo al martedì su appuntamento e al giovedì in orario 10-12 e 16-18.

I promotori dell'iniziativa spiegano che il servizio on line sarà "Uno spazio aperto dove accogliere domande, bisogni, desideri e non solo... Quando la tecnologia avvicina e aiuta le relazioni".

Nei prossimi giorni saranno rese note nel dettaglio le modalità del servizio.