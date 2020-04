Emergenza Coronavirus, anche la minoranza di Borgio Verezzi riaccende la questione Ex Mios

" Al sig. Sindaco del Comune di Borgio Verezzi - si legge nella missiva - I sottoscritti Consiglieri di minoranza Renzo Locatelli e Luciano Galletto, in questa grave emergenza causata dalla pandemia, che sta mettendo in ginocchio il nostro sistema sanitario, oltre che causare tanti lutti ai nostri concittadini. Considerato che nell'ospedale S. Corona, esiste un reparto appositamente progettato per le malattie infettive e completamente ristrutturato a tal fine con fondi europei, nel 1996 ".

"Considerato che tale reparto è stato abbandonato circa 10 anni fa, ma al momento, come risulta da diversi pareri, potrebbe essere riattivato con una spesa relativamente lieve (30, 50 mila euro?), ed in tempi brevi (15/20 giorni?) - proseguono dalla minoranza - Considerato che l'emergenza attuale costringe a costruire dal nulla interi ospedali, o a trasformare navi per curare i Pazienti affetti dal Virus. Considerato anche che nello stesso Ospedale S. Corona si cercano disperatamente nuovi spazi da adibire a terapie intensive, addirittura eliminando interi reparti o servizi. Avendo saputo dai mezzi di informazione (giornali, testate on-line, social-media), che vi è un forte movimento di opinione teso a fare riaprire il padiglione 'infettivi' del S. Corona. Chiedono, alla S. V. di farsi al più presto parte attiva nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria perché venga valutata l'immediata riapertura del reparto, e in ogni caso vengano fatti i dovuti accertamenti tecnici per valutarne in modo ufficiale la fattibilità o meno in tempi brevi, e i relativi costi".