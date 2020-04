Coronavirus, il capo della Protezione civile Borrelli: "1 maggio in casa? Credo proprio di si"

Dovremo stare in casa ancora per molte settimane. Questo uno dei passi principali dell'intervento di questa mattina del capo della Protezione civile Angelo Borrelli a "Radio Anch'io" su Radio 1.

Uno scenario quello illustrato da Borrelli che farebbe pensare, dopo Pasqua e Pasquetta, anche ad un 1 maggio chiusi in casa: "Credo proprio di si. Questa situazione non credo che passerà per tale data. Bisogna avere comportamenti rigorosissimi".

"Credo che questa emergenza cambierà il nostro approccio per quanto riguarda i contatti umani e interpersonali. Bisognerà mantenere le distanze" ha aggiunto Borrelli.

La cosiddetta fase 2 di convivenza con il Covid-19 potrebbe scattare a metà maggio. Una data plausibile? Il 16 maggio. Ma tutto dipenderà dall'andamento dei dati.