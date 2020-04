Emergenza Coronavirus: controlli serrati anche a Borghetto Santo Spirito (FOTO)

Giornata di controlli a Borghetto Santo Spirito, per verificare persone e mezzi che si muovono e le relative giustificazioni, nell'ambito delle disposizioni ministeriali legate all'emergenza Coronavirus.

Le pattuglie della Polizia Municipale e dei Carabinieri hanno presidiato per diverse ore il casello autostradale, la provinciale per Toirano/Bardineto e le code all'esterno dei supermercati.

Commenta il sindaco Giancarlo Canepa: "Proseguono i controlli da parte di tutte le Forze dell’Ordine per verificare il rispetto delle ordinanze regionali e sindacali.

Purtroppo anche oggi sono state comminate numerose sanzioni per violazioni commesse sia da residenti che da non residenti.

Dispiace constatare che, in un momento cruciale come questo, nonostante i numerosissimi appelli e divieti, permanga la leggerezza di alcuni, per non dire incoscienza. Come si fa a non capire che questi comportamenti potrebbero causare nuovi contagi, nuovi morti, nuove sofferenze e protrarre ancora a lungo le misure restrittive che stanno mettendo in ginocchio intere famiglie e che stanno portando sull’orlo del baratro moltissime aziende?

Non chiedete tolleranza perché tolleranza non può esservi.

I controlli proseguiranno serrati anche nei prossimi giorni, festivi inclusi. Ringrazio, per il grandissimo e incessante servizio a favore della collettività, in particolare la Polizia Municipale e i Carabinieri di Borghetto oltre ai cosiddetti “angeli” della Protezione Civile e Croce Bianca. Ringrazio anche il sindaco di Toirano De Fezza Giuseppe per aver predisposto servizi della Polizia Municipale di Toirano a supporto dei nostri, per aumentare la quantità dei controlli sopratutto nella zona della rotonda autostradale al confine tra i due paesi".