Coronavirus, Toti e le passeggiate bimbi-genitori: "No a nuove disposizioni, la nota esplicativa non cambia le norme vigenti finora"

"La disposizione del Ministero degli Interni, a nostro modo di vedere, non cambia di un centimetro le normative previste e vigenti in questo momento - ha dichiarato il governatore ligure - Già prima che intervenisse il ministero, era prevista la possibilità per tutti i cittadini, ivi compresi i bambini, di poter scendere sotto casa mantenendo le distanze di sicurezza: non più di 200 metri, 150 metri a seconda delle interpretazioni, dal proprio domicilio per poter camminare come possono fare esattamente tutti gli altri cittadini. È vietato recarsi al parco, è vietato creare assembramenti e quindi non si possono incontrare le mamme con i figli sotto casa, è vietato anche per i bambini avvicinarsi ai loro compagni eventuali di giochi o da amici a meno di un metro ed vietato uscire con entrambi i genitori. Vanno mantenute le distanze".