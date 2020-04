Albenga, il video di Distilo: "Accedere ai contributi per Coronavirus è semplicisissimo, tutti possono farlo"

Su Savonanews abbiamo pubblicato ieri la notizia degli aiuti economici per le famiglie di Albenga in difficoltà per lo "stop totale" da Coronavirus (leggi QUI).

Il presidente del consiglio comunale Diego Distilo ha realizzato un video per rendere ancora più chiare e semplici le procedure per presentare la richiesta.

Interpellato sulla pagina Facebook "I dis-abilitati (per un mondo senza barriere e per la libera circolazione)", Distilo ha spiegato: "Una persona con disabilità motorie per me è una persona come tutte le altre. Se ha dei problemi a recapitare il modulo di richiesta sono disposto a venire a ritirarlo io personalmente".