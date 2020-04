I nuovi e-liquid con terpeni: perché svapare?

Oltre ai cannabinoidi, molte sono le sostanze che si trovano nella pianta di canapa ma, a causa del proibizionismo degli anni ’20-’30 del ‘900, non sono potute esse conosciute e apprezzate dalla scienza, in quanto agli studiosi è stato impedito per molti anni di occuparsi dell’analisi di questa specie vegetale. Di conseguenza, fino a poco tempo fa, non erano molte le conoscenze circa gli altri importanti abitanti di questa pianta, che invece determinano molte delle sue caratteristiche.

Quando è stata nuovamente data la possibilità di fare ricerca in questo senso, è stata scoperta la presenza di un gran numero di terpeni nelle infiorescenze della pianta. Tra questi, si possono ricordare i monoterpeni, i sesquiterpeni e i diterpeni, responsabili dell’aroma della pianta e della resina dei fiori, come spiegato più approfonditamente su questo blog , che spiega anche le differenze molecolari di queste sostanze.

Dove si trovano e a cosa servono

I terpeni sono delle molecole semplici, più nello specifico degli idrocarburi di base, che si trovano sia nelle foglie che nelle infiorescenze della pianta di canapa e che hanno molteplici funzioni, anche se una buona parte rimangono ancora avvolte nel mistero. Sono state rinvenute diverse tipologie di terpene, che si differenziano tra loro per la struttura chimica e di conseguenza per il ruolo che assume nella pianta. Dunque per illustrarne gli effetti occorre fare delle distinzioni, salvo rimandare alla pagina sopra indicata per maggiori specifiche circa le caratteristiche chimiche. In prima battuta, possiamo però dire che i terpeni si dividono in sette classi, ma quelle maggiormente presenti nella canapa sono: i monoterpeni, i diterpeni e i sesquiterpeni.

Da un punto di vista generale, i terpeni vengono prodotti dai tricomi, e in particolare la resina che ricopre le infiorescenze, prodotta nella medesima maniera, è ricca di questi idrocarburi di base. Mentre i terpeni volatili come i monoterpeni e i sesquiterpeni sono responsabili della fragranza e dell’aroma della pianta di canapa, i terpeni più pesanti, ad esempio i diterpeni, hanno una maggiore influenza sul sapore dei fiori.

I terpeni volatili hanno per la pianta una funzione difensiva. Il sapore pungente, molto apprezzato dall’uomo, e che costituisce un tratto distintivo delle varietà di canapa ha infatti un effetto “ pesticida ”, cioè allontana gli insetti e gli animali che potrebbero inficiare la salute di questa specie vegetale.

Altre funzioni

Sembra poi che i terpeni rivestano anche un ruolo importante nel veicolare determinate proprietà terapeutiche. I terpeni avrebbero quindi la capacità in generale di agire sull’organismo umano, anche per curarlo. Si riscontrano infatti negli antichi trattati di medicina l’uso di certe classi di terpeni, soprattutto a scopo antinfiammatorio. Adesso, in letteratura viene riportato un più ampio spettro di funzioni benefiche che sarebbero da attribuire a queste molecole.

In particolare, tra i monoterpeni, è da ricordare il limonene, che avrebbe effetti ansiolitici, antidepressivi ed è inoltre utile combattere le infezioni della pelle insieme all’acne. Inoltre, dall’interazione con un recettore del nostro organismo, sembrerebbe indurre l’apoptosi (cioè la morte cellulare) delle cellule cancerogene delle neoplasie mammarie, quindi ritardandone l’insorgenza, rallentandone la crescita e avendo infine una funzione di supporto chemioterapico.

Altri terpeni hanno poi effetti curativi vari, da quelli sedativi a quelli analgesici passando anche per quelli antinfiammatori.

I terpeni per le sigarette elettroniche

Il miglior modo per apprezzare il sapore e per godere degli effetti indotti dai terpeni è quello di utilizzare l’olio essenziale che si ricava dai fiori della canapa come additivo per il liquido delle sigarette elettroniche. Dalle infiorescenze, attraverso dei metodi di estrazione rodati, vengono prese queste molecole, cui poi vengono aggiunti olio di cocco o olio extravergine d’oliva, per renderli ancor più gradevoli al gusto. Questi oli vengono usati per l’aromaterapia, sfruttandone quindi il profumo gradevole, ma possono anche essere inseriti nel liquido dello svapo, in presenza di determinate condizioni che li rendano idonei alla vaporizzazione.

Il vantaggio evidente di svapare un liquido contenente terpeni è che in questo modo si può avere un’esperienza completa. Lo svapatore potrà, certamente, sentire l’aroma che si diffonde con il vapore dell’e-cig, ma allo stesso tempo sperimenterà il sapore proprio di quel tipo di terpeni e anche gli effetti che essi provocano. È stato visto, infatti, che l’inalazione delle sostanze permette un assorbimento molto rapido ed efficace. La gradevolezza sia degli effetti che del sapore degli e-liquid ha fatto sì che sempre più negozi e piattaforme di e-commerce presentino nel loro catalogo o liquidi preconfezionati con olio di terpeni oppure flaconi di concentrato di terpeni oleoso, per coloro che preferiscono decidere la concentrazione di questo aroma autonomamente.

È importante ricordare che, a questo proposito, è consigliabile rivolgersi a dei siti o negozi specializzati nella vendita di questo tipo di prodotti, perché troppo spesso con la pratica del fai-da-te materie prime non esattamente di qualità possono nella migliore delle ipotesi conferire un gusto sgradevole allo svapo, nella peggiore causare degli effetti che non sono propri degli estratti di terpeni. Pertanto, quando si voglia preparare il proprio e-liquid in casa, è meglio controllare le certificazioni di qualità del prodotto che si trovano sul sito, nonché eventuali recensioni.